Глава НИИ Вредена отреагировал на призыв сотрудницы о помощи

Санкт-Петербург, 26 апреля. Глава института Рашид Тихилов отреагировал на призыв о помощи помещенной на карантин сотрудницы учреждения. Свою позицию Тихилов озвучил в интервью для издания «Невские новости».

По его словам, длительное пребывание в замкнутом пространстве негативно влияет на психологическое состояние людей.

«У нее двукратно отрицательный анализ, на КТ никакой пневмонии нет. Просто люди очень устали. Это нервное переживание, когда человек находится в замкнутом пространстве около трех недель», — пояснил доктор медицинских наук.

Тихилов подчеркнул, что с пониманием относится к переживаниям сотрудницы. Профессор высоко оценил личные качества автора записи.

«Более того, мы боремся за то, чтобы отправить ее домой, чтобы человек успокоился и продолжил работу. Она человек очень хороший. Здесь нет никакого подвоха, с нашей стороны мы делаем все, чтобы ситуация была стабилизирована, и в ближайшее время она разрешилась», — заключил специалист.

О вспышке нового вида коронавируса стало известно в декабре 2019 года. Очагом опасной инфекции стал китайский город Ухань. Количество зараженных COVID-19 в мире приближается к трем миллионам. Коронавирус унес более 200 тысяч жизней.

Ранее «Газета.ru» сообщала о смерти 31 москвича с коронавирусом на протяжении суток. Всего за время пандемии в столице России скончалось 35 человек с таким диагнозом.

Также сообщалось, что пенсионерам могут разрешить гулять во дворе в соответствии с графиком. Соответствующая инициатива была выдвинута Советом Федерации РФ.