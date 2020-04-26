Правительство Италии готовит первые послабления карантина

Рим, 26 апреля. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что с 4 марта правительство страны вводит первые послабления общенационального карантина. При этом ограничения на передвижения без весомой причины сохраняются, объяснил он.

По словам Конте, правительство должно гарантировать возобновление жизни, однако с полным осознанием ответственности. В стране по-прежнему будут действовать правила социального дистанцирования, а также использования средств индивидуальной зашиты.

«С 4 мая сохранятся ограничения на передвижение без весомой причины, однако возможно воссоединение семей, но исключены праздники и торжества», — сказал Джузеппе Конте во время пресс-конференции в воскресенье.

Более чем через неделю в Италии также откроются парки и сады, однако гулять в них большими группами будет запрещено, сообщает ТАСС. Разрешат проводить тренировки спортсменов, однако на уровне спортивных ассоциаций и Итальянского олимпийского комитета. Кроме того, в стране возобновится производство и работы на строительных площадках.

Напомним, по последним данным число жертв коронавирусной инфекции в Италии за сутки выросло на 260 — до 26 644. Общее число случаев заражения за все время эпидемии в стране, включая скончавшихся и выздоровевших, составило 197 675, сообщает телеканал RT.