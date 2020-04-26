Под костюмом оленя в шоу «Маска» могла скрываться София Ротару

Москва, 26 апреля. Авторы шоу «Маска» предлагали участие в программе певице Софии Ротару. Подробностями поделилась продюсер передачи Юлия Сумчева.

В эфире телешоу «Новые русские сенсации» она рассказала, что креативная группа никак не могла подобрать кандидатуру под костюм оленя. Многие артисты отказывались от этой роли из-за наряда с рогами.

Длительные поиски закончились тем, что один из редакторов музыкального шоу предложил участие Софии Ротару. Однако авторы программы так и не раскрыли, дала ли эстрадная исполнительница согласие надеть костюм оленя.

В предыдущем выпуске члены жюри решили, что под образом рогатого животного скрывается эстрадная исполнительница Лариса Долина. Но продюсеры «Маски» призывают не торопиться с выводами, намекая на то, что шоу еще удивит как судей, так и зрителей.

Финал шоу состоится уже сегодня, 26 апреля. В заключительном выпуске выступят участники, скрывающиеся под костюмами Оленя, Попугая, Льва и Волка.

Ранее комик Антон Лирник, который уже выбыл из числа участников, высказал мнение, кто должен был стать победителем программы. По мнению юмориста, лавры первенства следовало бы отдать выступающему под маской мороженого, передает Федеральное агентство новостей.