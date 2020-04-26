В Москве за сутки скончался 31 пациент с коронавирусом

Москва, 26 апреля. За прошедшие сутки в Москве зарегистрирована смерть 31 пациента, зараженного коронавирусной инфекцией. Об этом в воскресенье вечером сообщил оперативный штаб столицы.

«В Москве скончался 31 пациент, у которых была подтверждена пневмония и получен положительный тест на коронавирус», — говорится в сообщении.

Таким образом количество умерших с коронавирусной инфекцией в столице на сегодняшний день составляет 435 человек. Сотрудники оперштаба Москвы напомнили жителям города о необходимости соблюдать обязательный режим самоизоляции.

Ранее главный врач московской ГКБ №15 Валерий Вечорко записал видео из реанимационного отделения больницы. По словам медика, в последнее время в медучреждение с COVID-19 попадает много молодых пациентов в крайне тяжелом состоянии, при этом им требуется проведение искусственной вентиляции легких. Врач также призвал россиян соблюдать режим самоизоляции, а в случае каких-либо симптомов незамедлительно обращаться к врачу.

Напомним, согласно последним данным, в мире коронавирусной инфекцией заражены более 2,9 млн человек. При этом свыше 206 тысяч пациентов умерли. В России зарегистрировано 80 949 случаев заражения, выздоровели 6 767 человек, умерли 747, сообщает «Газета.ru».