Бывший сотрудник Чернобыльской АЭС рассказал о двух авариях до взрыва реактора

Москва, 26 апреля. Еще две аварии на Чернобыльской АЭС произошли до взрыва реактора в энергоблоке № 4 26 апреля 1986 года. Об этом рассказал бывший инспектор пожарной безопасности станции Петр Шаврей.

Экс-сотрудник АЭС не сообщил конкретных дат, но заверил, что после первого происшествия скончались шестеро сотрудников из одной бригады.

«Однажды при загрузке топлива сорвался стержень с топливом и разбил охлаждающую рубашку. Тогда была большая утечка радиации. По всей территории станции грунт глубиной с метр сняли», — вспомнил Шаврей.

После этого инцидента, по его словам, улицы города Припять подверглись обработке моющих средств, а часть работников АЭС почувствовали слабость и тошноту. Вторая же авария случилась в турбинном цехе спустя полгода.

«Загружали ротор, и он сорвался, полетел, и произошла утечка водорода. Если бы в тот момент были сварочные работы, то был бы взрыв, станция бы просто рухнула», — отметил Шаврей.

Напомним, авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года, когда взорвался четвертый энергоблок станции. В результате аварии в России радиационному загрязнению подверглась территория площадью около 60 тысяч квадратных километров, на которой проживало 2,6 миллиона человек. На Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров, а в Белоруссии — 46,5 тысячи квадратных километров.