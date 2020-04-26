Минобороны сообщило о 779 курсантах, зараженных COVID-19

Москва, 26 апреля. В российских военных вузах коронавирусная инфекция выявлена у 779 курсанов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ. По данным ведомства, состояние здоровья зараженных нормальное, болезнь протекает без симптоматических проявлений.

Отмечается, что на сегодняшний день в госпиталях Минобороны находится 304 человека, в изоляторах по месту службы 354 человека, в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения 9 человек. При этом на дому изолированы 112 учащихся.

«Количество преподавателей и воспитанников довузовских учебных заведений с положительными результатами тестирования 192 человека», — говорится в сообщении военного ведомства, однако при этом отмечается, что большая часть из них проходит лечение в домах отдыха Минобороны России.

Напомним, ранее Минобороны заявило, что почти 874 российских военных заразились коронавирусом с марта по 26 апреля. Об этом удалось узнать в ходе тестирования в Вооруженных силах РФ, пишет «Газета.ru».