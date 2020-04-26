Рогозин отказался объединять усилия с «подрядчиком Пентагона» Илоном Маском

Москва, 26 апреля. Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в своем Twitter-аккаунте ответил на вопрос подписчика, почему он не намерен объединять силы по деятельности в космосе с американским предпринимателем Илоном Маском. Как пояснил Рогозин, создатель SpaceX является «подрядчиком Пентагона».

«Он подрядчик Пентагона. О каком объединении вы говорите?» — ответил Рогозин на вопрос подписчика.

Он также оценил деятельность Маска по разворачиванию спутниковой группировки Starlink, которая по словам американской корпорации предназначена для обеспечения всего мира глобальным широкополосным доступом в Интернет. Рогозин призвал не строить иллюзий по поводу данного проекта, поскольку спутники будут иметь «двойное применение».

Напомним, ранее Рогозин заявил, что особенности использования многоразовых ракет не позволяют им быть экономически эффективными в сравнении с одноразовыми российскими аналогами, которые запускались множество раз и имеют хорошую статистику. При этом недавно Рогозин отмечал, что предприятия из РФ нашли способ снизить стоимость ракет на 30%, чтобы конкурировать с американскими компаниями, в том числе и со SpaceX Илона Маска.