В ОПЕК ожидают рост цен на нефть до 40 долларов за баррель

Москва, 26 апреля. Стоимость нефти вырастет к середине текущего года до 40 долларов за баррель, прогнозирует президент конференции ОПЕК, министр энергетики Алжира Мухаммед Аркаб.

По его словам, оптимистичные ожидания основываются на вступлении в силу сделки ОПЕК+, которая предусматривает сокращение объемов нефтедобычи. Второй причиной такого прогноза является восстановление экономик стран, которые преодолеют эпидемию коронавируса.

«Мировая экономика не останется такой парализованной. Например, Китай потребляет 11 млн баррелей в день, и восстановление в этой стране реально. Транспорт снова набирает обороты, и это повлечет за собой мировой спрос», — заявил Аркаб.

Помимо этого, международный чиновник сослался на отчет Международного энергетического агентства, в котором говорится о возвращении цен на черное золото к отметке в 35-37 долларов за баррель.

По оценке главы Минэнерго РФ Александра Новака, рост стоимости нефти начнется во втором полугодии.

Напомним, 20 апреля нефть марки WTI впервые в истории рухнула до отрицательных значений. Вслед за этим падение коснулось котировок Brent, однако позже стоимость барреля этой марки выросла.

Новая сделка в рамках ОПЕК+ была заключена 12 апреля. Договоренности предусматривают сокращение объемов добычи энергоносителей на 9,7 миллиона баррелей в сутки.