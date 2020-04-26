Почти 900 заболевших коронавирусом выявлено среди военнослужащих ВС РФ

Москва, 26 апреля. Почти 900 заболевших коронавирусом выявлено в Вооруженных силах России в период с марта по 26 апреля, сообщается в бюллетене Минобороны РФ.

В сообщении говорится, что случаи заражения пневмонией COVID-19 были обнаружены в результате сплошного тестирования военнослужащих.

«В ходе сплошного тестирования в Вооруженных силах РФ в период с марта по 26 апреля с. г. установлено 874 военнослужащих с положительными результатами (на коронавирус. – Прим. ФАН)», — передает оборонное ведомство.

В министерстве также добавили, что из числа заболевших в военных госпиталях проходят лечение 314 человек, еще 175 находятся в изоляторах по месту службы. На домашнюю изоляцию отправлены 379 военнослужащих, шестеро госпитализированы в гражданские медучреждения.

По последним данным, в России зарегистрировано свыше 80 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией, большинство из которых зафиксированы в Москве и Московской области. Побороть ранее неизвестное заболевание смогли более 6,3 тысячи пациентов, 747 скончались.

Напомним, эпидемия коронавируса нового типа началась в конце прошлого года в китайском городе Ухань. Сейчас эпидобстановка в КНР стабилизировалась, эпицентр пандемии переместился в США и Европу.