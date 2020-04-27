Сирия, 27 апреля. Протурецкие боевики напали на офис гуманитарной организации в Африне. ВС Турции вступили в противостояние с террористами ХТШ на шоссе М-4. США намереваются вернуть свои войска на базы в Ракке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: подверглись нападению неизвестных к северо-западу от Даръа.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: спровоцировала столкновения с турецкими военными у Ан-Найраба в Идлибе.

«Исламское государство»1: потеряло семь террористов в результате спецоперации ВС Ирака в провинции Дияла; подозревается в минировании автомобиля курдских боевиков в Дейр-эз-Зоре и в убийстве члена SDF в Хасаке.

ВС Турции: заявили о нейтрализации 12 членов РПК на севере Ирака; переправили в САР еще один военный конвой.

Протурецкие силы: подверглись междоусобным стычкам в городе Аль-Баб в провинции Алеппо; обнаружили тело неизвестного западнее Рас аль-Айна; напали на офис гуманитарной организации в Африне; похитили человека на северо-западе Алеппо с целью получения выкупа.

Курдские вооруженные группировки: заявили о задержании боевика ИГ1 вблизи Ракки.

Соединенные Штаты: провели патрулирование на северо-востоке Хасаки; осуществляют поставки оборудования курдским боевикам в Дейр-эз-Зоре; стягивают силы на базы в провинции Аль-Анбар в Ираке; готовятся к переброске подразделений в Ракку.

Силы народной мобилизации («Хашд Шааби»): направили колонну с подкреплениями в Дейр-эз-Зор.

Провинция Алеппо

В минувшие сутки в городе Африн произошло нападение на офис гуманитарной организации «Бахар». По информации Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), налет был организован боевиками протурецкой группировки «Ахрар аш-Шаркыя». О том, с какой целью была предпринята атака, все еще неизвестно.

Появились подробности о судьбе пожилого мужчины 70 лет, который был задержан протурецкими боевиками несколько дней назад. Согласно информации SOHR, его арестовали члены бандформирования «Лива Султан Сулейман Шах». За его освобождение боевики потребовали у его родственников выкуп в размере 10 тысяч долларов.

В городе Аль-Баб на северо-востоке от Алеппо накануне фиксировались вооруженные стычки между протурецкими боевиками. Новостной портал Al Nour передавал, что столкновения произошли между членами группировки «Дивизия Султан Мурад» и «Сирийской свободной полицией». В результате вооруженного противостояния обе стороны понесли потери в живой силе.

Провинция Дейр-эз-Зор

В провинцию Дейр-эз-Зор накануне прибыли подкрепления Сил народной мобилизации из Ирака. Ополченцы «Хашд Шааби» выдвинулись из иракского города Аль-Каим и проследовали в район Абу-Кемаля, передавал Twitter-канал (notwoofers). Предполагается, что они примут участие в операции Сирийской арабской армии (САА) по поиску «спящих ячеек» «Исламского государства» в пустыне бадия.

США продолжают поставлять военное оборудование «Демократическим силами Сирии»**** (SDF) в районах крупных нефтяных месторождений. Согласно информации военного источника в сети Twitter (SteeleSyAA), грузы с техникой были сброшены с американских военных самолетов.

Во второй половине дня в зоне контроля SDF прогремел взрыв. По данным SOHR, сработало СВУ, установленное в автомобиле курдских сил безопасности «Асайиш» вблизи деревни Джадид Баккара. Никакой информации о жертвах среди курдских боевиков все еще не поступало.

Провинция Идлиб

На шоссе М-4 в Идлибе в минувшие сутки вспыхнули вооруженные столкновения между турецкими военнослужащими и боевиками террористической коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам», сформированной вокруг «Джебхат ан-Нусры»1***. Вооруженный конфликт вспыхнул неподалеку от города Ан-Найраб, после того как турки попытались разогнать протестующих террористов. В ответ на применение слезоточивого газа митингующие начали кидать в солдат камни. Вслед за этим последовали выстрелы со стороны турецких военных. В результате скончались двое мужчин. До сих пор неизвестно, являлись ли погибшие боевиками или принадлежали к числу жителей, согнанных террористами на демонстрации в принудительном порядке. Позднее Анкара задействовала ударные дроны, работа которых привела к ликвидации двух членов ХТШ и ранению еще трех. В свою очередь турки потеряли одного из своих солдат раненым.

Во второй половине дня противоборствующие стороны прибегли к переговорам. Военный источник в Twitter военный источник (OmerOzkizilcik) передавал, что на встрече с представителями боевиков присутствовали офицеры ВС Турции.

На территорию провинции накануне въехал очередной турецкий конвой. Согласно информации Telegram-канала (NovostiDamask), около 20 грузовиков с военной техникой пересекли границу через пункт пропуска «Кафр-Лусин».

Провинция Ракка

Стало известно, что США готовятся к возвращению своих подразделений на покинутые базы в Ракке. Медиапортал Raqqa is Being Slaughtered Silently передавал, что в последние дни в провинцию прибыли несколько военных экспертов, которые направились на базу «Аль-Джазира». Кроме того, в регион были переброшены строительные материалы, которые, как предполагается, будут использоваться в укреплении военных объектов. Напомним, американские подразделения осуществили вывод войск осенью прошлого года из-за наступления ВС Турции в рамках операции «Источник мира».

Вечером при поддержке ВВС международной коалиции «Демократические силы Сирии» (SDF) провели спецоперацию, направленную на выявление «спящих ячеек» ИГИЛ1, в окрестностях Ракки. Twitter-канал (RojavaNetwork) передавал, что в результате разведывательно-поисковых действий был задержан террорист по имени Сахер Фейсал Аль-Хадер, находившийся в розыске.

Провинция Хасака

Информационный портал Aleppo Media Center сообщил о том, что в лагере для беженцев «Аль-Хол» погиб ребенок. Он скончался из-за отсутствия доступа к квалифицированной медицинской помощи.

Тело неизвестного было обнаружено в северных районах провинции, контролируемых «Сирийской национальной армией». Инцидент произошел в районе поселения Адвания западнее Рас аль-Айна. Активисты вооруженной оппозиции подозревают в убийстве курдских боевиков, осуществляющих подпольную деятельность в зонах оккупации союзников Турции.

На северо-востоке Хасаки прошло патрулирование ВС США. Сообщалось, что американские военные обследовали район населенного пункта Тель-Хамис.

В то же время в северо-западной части региона работали сотрудники российской военной полиции. Они осуществляли мониторинг обстановки недалеко от населенного пункта Тель-Тамр.

Во второй половине дня произошло нападение неизвестных в городе Аш-Шаддади. По данным Twitter-канале (alkhabour21), налетчики застрелили одного из боевиков SDF. В организации вылазки подозреваются террористы ИГИЛ.

Ирак

Турецкое Министерство обороны сообщило о ходе операции «Коготь» в Иракском Курдистане. В соответствии с опубликованными данными, турецкие военные столкнулись с курдскими боевиками в районе Хафтанин. В результате развернувшихся боев были уничтожены 12 членов Рабочей партии Курдистана (РПК). Турки, в свою очередь, лишились одного из своих солдат.

В Дияле прошла очередная спецоперация, направленная на выявление и ликвидацию подпольных ячеек «Исламского государства». Twitter-канал (Sama_syria39) передавал, что проведенные обыски привели к уничтожению семи террористов ИГ, которые скрывались в безлюдных районах.

Помимо сирийской Ракки США также укрепляют свои позиции и в иракском Аль-Анбаре. По информации новостного агентства Al Rafidain, США планомерно расширяют контингент войск на своих военных базах в регионе, несмотря на прошлые заявления о выводе подразделений.

1 Организация запрещена на территории РФ.