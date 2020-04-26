Вирусолог Ершов рассказал, сколько живет коронавирус у бессимптомных больных

Москва, 26 апреля. Носители коронавирусной инфекции, у которых болезнь не проявляет симптомов, переносят вирус по времени столько же, сколько и зараженные люди. Об этом рассказал вирусолог Феликс Ершов.

По словам медика, у бессимптомных больных инкубационный период такой же, как и у обычных инфицированных.

«Вирус живет в их организме столько же, но при этом они не болеют за счет хорошего иммунитета», — заявил Ершов.

Чаще всего речь идет о молодых и физически здоровых людях. Для граждан преклонного возраста или страдающих хроническими заболеваниями коронавирусная инфекция является очень опасной.

Ершов отметил, что на сегодняшний день существует лишь один проверенный способ выявить бессимптомных носителей. Для этого необходимо провести специальные исследования на наличие антител, передает URA.RU.

«И тогда среди здоровых будут находиться антитела, как это произошло в Пироговском центре, где у 35% здоровых медиков нашли антитела к этому вирусу», — говорит вирусолог.

Вирусолог также отметил, что бессимптомные носители вносят свой вклад в борьбу с опасной инфекцией и нет ничего плохого в том, что они находятся среди инфицированных граждан.