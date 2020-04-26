Сирия, 26 апреля. Заминированный автомобиль курдских боевиков взорвался на востоке Дейр-эз-Зора. Турецкий солдат был тяжело ранен в ходе столкновений с ХТШ в Идлибе. SDF**** заявили об аресте террориста ИГ1 в окрестностях Ракки, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обезвредили 45 СВУ во время зачистки местности на юго-западе САР.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: ранила одного из турецких военнослужащих в Идлибе.

«Исламское государство»1: обвиняется в минировании автомобиля курдских боевиков на востоке Дейр-эз-Зора.

Международная коалиция: оказывала поддержку SDF**** в поисках «спящих ячеек» ИГ в Ракке.

Курдские вооруженные группировки: заявили о задержании террориста ИГ в окрестностях Ракки; лишились одного из боевиков в результате нападения неизвестных на юге Хасаки.

Провинция Дамаск

Минздрав Сирии сообщил о том, что в стране был зафиксирован новый случай заражения коронавирусом. В то же время три инфицированных сирийца выздоровели. Таким образом, общее количество заболевших в САР достигло 43 человек, 14 из которых излечились.

Инженерные подразделения Сирийской арабской армии (САА) продолжили вести работы по разминированию местности в провинциях Дамаск и Даръа. В соответствии с данными, опубликованными российским Центром по примирению враждующих сторон, за сутки саперам удалось зачистить ровно два гектара территории в населенных пунктах Дума, Джасим и Эль-Харра. Кроме того, во время работ были демонтированы 45 СВУ, оставленных боевиками различных антиправительственных формирований.

Провинция Дейр-эз-Зор

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщает о взрыве заминированного автомобиля на востоке провинции в районах, подконтрольных «Демократическим силам Сирии» (SDF). Сработало СВУ, заложенное в машине курдской «милиции» «Асайиш». Инцидент произошел поблизости от населенного пункта Джадид Баккара. О возможных жертвах пока ничего неизвестно. В минировании транспортного средства подозреваются боевики так называемых спящих ячеек «Исламского государства».

Провинция Идлиб

Поступила информация о том, что во время столкновений на трассе М-4 в районе населенного пункта Ан-Найраб тяжелые ранения получил один из военнослужащих ВС Турции. Об этом сообщает на своей странице в сети Telegram военный источник (NovostiDamask).

Напомним, несколько часов назад стало известно, что боестолкновения на данном направлении приостановились, а противники сели за стол переговоров. Тем не менее никакой информации об итогах беседы пока не поступало.

Провинция Ракка

Военный источник в сети Twitter (RojavaNetwork) сообщает о том, что «Демократические силы Сирии» (SDF) провели спецоперацию по выявлению подпольных ячеек «Исламского государства» в окрестностях административного центра региона. Поддержку SDF оказывали ВВС международной коалиции во главе с США. Во время обысков был арестован террорист по имени Сахер Фейсал Аль-Хадер. Отмечается, что задержанный несет ответственность за убийство большого количества гражданских лиц и после разгрома группировки продолжил вести подпольную террористическую деятельность в провинции.

Провинция Хасака

Twitter-канал (alkhabour21) сообщает о том, что в городе Аш-Шаддади на юге Хасаки произошло убийство одного из курдских боевиков. Член «Демократических сил Сирии» (SDF) был застрелен группой неизвестных вооруженных лиц. Предполагаемыми налетчиками являются террористы подпольных групп «Исламского государства», подпольная деятельность которых в зонах контроля SDF все еще широко распространена. Тем не менее связанные с ИГ медиресурсы пока не заявляли о причастности боевиков к вылазке.

1 Организация запрещена на территории РФ.