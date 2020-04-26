Марков объяснил, стоит ли ожидать в США новую «Великую депрессию»

Никто на данный момент не может точно спрогнозировать, какой величины урон будет нанесен пандемией COVID-19 как мировой экономике в целом, так и экономикам отдельных стран. Все разговоры об этом сейчас — гадание на кофейной гуще и не более того. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил председатель межкомиссионной рабочей группы по международному сотрудничеству и публичной дипломатии Общественной палаты Российской Федерации политолог Сергей Марков.

Таким образом он прокомментировал слова старшего советника Белого дома по экономике Кевина Хассетта, рассказавшего журналистам, что уровень безработицы в США вскоре уже может быть сопоставим с аналогичным периоду Великой депрессии. Максимального значения уровень незанятости населения Соединенных Штатов достиг в 1933 году, составив 25% от его общей численности. После Второй мировой войны безработица в этой стране лишь дважды превышала 10% — в 1982 и 2009 годах.

«Диапазон возможных вариантов развития ситуации с коронавирусом широчайший, — заявил политолог. — Никто точно не знает, сильно ли он способен трансформироваться. И если это так, то COVID-19 вообще никогда не уйдет и экономику США и других стран будет ждать катастрофа, не сопоставимая даже с Великой депрессией».

Возможен и другой вариант, при котором Соединенные Штаты смогут довольно быстро подавить эпидемию, как это сделал Китай, уже постепенно восстанавливающий экономику. В таком случае безработица в Америке будет намного меньше, чем в предвоенное время.

«Поэтому все, что мы сейчас слышим, — это не прогнозы, а всего лишь догадки, — считает эксперт. — Ситуация может поменяться столь резко, что я даже советую своим знакомым не сдавать взятые на август путевки. Мировая экономика может быть восстановлена довольно быстро и стать даже лучше, поскольку появится необходимость в масштабном субсидировании медико-биологических структур, а их государственное финансирование очень выгодно экономическим процессам. А может быть, будет вторая волна эпидемии коронавируса — как это когда-то было у испанского гриппа — еще более масштабная и смертоносная, чем первая. Так что мировым лидерам следует готовиться к обоим вариантам развития событий».

Напомним, по состоянию на 26 апреля всего в мире выявлено 2 851 619 случаев заболевания COVID-19. При этом 846 078 человек вылечились, а 204 366 погибли. Число заболевших в России — 80 949 (6 767 выздоровели, 747 скончались).