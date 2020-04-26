Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Малиновская рассказала об изнасиловании в детстве в ответ на скандальные слова Тодоренко

660
0 Оставить комментарий

Малиновская рассказала об изнасиловании в детстве в ответ на скандальные слова Тодоренко

Москва, 26 апреля. Телеведущая Маша Малиновская прокомментировала высказывания Регины Тодоренко касательно темы домашнего насилия, рассказав о печальном событии в детстве.

«Я пережила сексуальное насилие в детстве. И это был мой первый сексуальный опыт», — призналась в соцсетях Маша Малиновская.

По ее словам, она никак не провоцировала обидчика. В тот день она с подружками возвращалась домой, неизвестные затолкали девочек в машину, увезли в лес и изнасиловали, рассказала Маша Малиновская. Она неоднократно задумывалась, что тогда нужно сделать, чтобы этого не произошло.

Телеведущая назвала Регину Тодоренко глупой женщиной и в конце поста прикрепила телефоны доверия для женщин, подвергшихся насилию.

Ранее Наталья Подольская прокомментировала громкий скандал. Она заступила за Тодоренко. В своем профиле в Instagram певица опубликовала видео с показа мод, где она вместе с Региной Тодоренко, Верой Брежневой предстала в свадебном платье. Наталья Подольская напомнила, что телеведущая и блогер извинилась за свою формулировку.

Высказывание Тодоренко вызвало бурную общественную реакцию. Журнал Glamour лишили звания «Женщина года» Регину Тодоренко после ее резонансного заявления. Редакция выступила против любой формы насилия.

Новости партнеров

Новости партнеров