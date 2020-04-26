Малиновская рассказала об изнасиловании в детстве в ответ на скандальные слова Тодоренко

Москва, 26 апреля. Телеведущая Маша Малиновская прокомментировала высказывания Регины Тодоренко касательно темы домашнего насилия, рассказав о печальном событии в детстве.

«Я пережила сексуальное насилие в детстве. И это был мой первый сексуальный опыт», — призналась в соцсетях Маша Малиновская.

По ее словам, она никак не провоцировала обидчика. В тот день она с подружками возвращалась домой, неизвестные затолкали девочек в машину, увезли в лес и изнасиловали, рассказала Маша Малиновская. Она неоднократно задумывалась, что тогда нужно сделать, чтобы этого не произошло.

Телеведущая назвала Регину Тодоренко глупой женщиной и в конце поста прикрепила телефоны доверия для женщин, подвергшихся насилию.

Ранее Наталья Подольская прокомментировала громкий скандал. Она заступила за Тодоренко. В своем профиле в Instagram певица опубликовала видео с показа мод, где она вместе с Региной Тодоренко, Верой Брежневой предстала в свадебном платье. Наталья Подольская напомнила, что телеведущая и блогер извинилась за свою формулировку.

Высказывание Тодоренко вызвало бурную общественную реакцию. Журнал Glamour лишили звания «Женщина года» Регину Тодоренко после ее резонансного заявления. Редакция выступила против любой формы насилия.