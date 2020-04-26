Советник Трампа прогнозирует наступление в США безработицы уровня Великой депрессии

Вашингтон, 26 апреля. Уровень безработицы в США может достичь показателей Великой депрессии. Такой прогноз озвучил советник президента США Дональда Трампа Кевин Хассетт.

В интервью каналу ABC американский чиновник рассказал, что эпидемия коронавируса нанесла сильнейший удар по экономике США.

«Ситуация очень тяжелая. Это крупнейший негативный шок, с которым когда-либо сталкивалась наша экономика. Мы увидим уровень безработицы, приближающийся к уровню, который мы видели во время Великой депрессии», — заявил Хассетт.

Самого высокого в период Великой депрессии уровня безработица достигла в 1933 году, когда без средств существования оставались до четверти американцев. В промежутке между 1931 и 1940 годами показатель не опускался ниже 14%. В послевоенное время безработица в США дважды превышала отметку в 10% — в 1982 и 2009 годы.

В течение марта-февраля на пособие по безработице уже подали заявку 26 миллионов американцев.

По состоянию на первый квартал текущего года уровень безработицы составлял 3,8%. Бюджетное управление конгресса США прогнозирует, что уже во втором квартале показатель вырастет до 14%, в третьем достигнет 16% и лишь в четвертом опустится до 10%.

Ранее аналитики The Wall Street Journal оценили влияние рынка черного золота на США. По их мнению, американскую экономику ожидает «нефтяной Перл-Харбор», передает Федеральное агентство новостей.