Угрожавшего ножом окружающим мужчину задержали в Москве

Москва, 26 апреля. Пьяный мужчина напал с ножом на окружающих и угрожал им расправой в Москве. Столичная полиция задержала дебошира. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

По имеющейся информации, инцидент произошел поздним вечером 25 апреля в одном из хостелов. На пульт дежурного полиции поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения вошел в помещение на улице Бауманской. Он начал нецензурно выражаться и угрожать присутствующим физической расправой.

«На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции, которые задержали нарушителя», — сообщили в полиции.

В данный момент представители правоохранительных органов проводят проверку по факту случившегося, после чего будет принято процессуальное решение.