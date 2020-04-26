Сообщения СМИ США о панике в Пхеньяне оказались фейками

Пхеньян, 26 апреля. Обстановка в столице Северной Кореи далека от паники, поэтому заявления СМИ США о волнениях в Пхеньяне не имеют ничего общего с реальностью.

Недостоверную информацию ранее распространила газета The Washington Post. По данным издания, местные жители якобы скупают предметы первой необходимости, а над Пхеньяном реют вертолеты. Сообщалось также, что КНДР приостановила железнодорожное сообщение с КНР.

Однако, по данным ТАСС, в столице Северной Кореи пустуют улицы. Люди соблюдают строгий карантин. Но громкоговорители транслируют веселые народные песни. При этом заведения общественного питания и магазины продолжают работать. Но очередей нет. Радио и ТВ показывают обычные для выходного дня передачи, пишет газета «Известия».

Агентства Reuters предположило, что информация WP была связана со слухами о возможных проблемах со здоровьем у северокорейского лидера Ким Чен Ына. Никакого подтверждения таким сообщениям по-прежнему нет.

Отметим, что сегодня появилась информация о том, что Ким Чен Ын может находиться на одном из курортов на восточном побережье Северной Кореи. Об этом написала газета The Guardian.