Малькевич рассказал о первых результатах борьбы с фейками о коронавирусе в РФ

Москва, 26 апреля. Около 70% российских сайтов о коронавирусе потенциально созданы мошенниками. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич, ссылаясь на данные «Лаборатории Касперского».
В частности, злоумышленники пытаются нажиться на повышенной потребности в масках и прочих средствах защиты. Нечистоплотные на руку дельцы регистрируют интернет-магазины, а получив предоплату, сразу исчезают.
«Также появляются сайты фейковых организаций, обещающих финансовую поддержку уязвимым категориям населения. Схема развода классическая: чтобы получить деньги, нужно предварительно оплатить небольшую комиссию», — отметил Малькевич.
Есть и попытки продать в Сети фальшивые «безлимитные пропуска для выхода на улицу», а также справки о необходимости непрерывной работы.
Однако российские власти уже реагируют на возникшие угрозы. Так, по требованию генпрокуратуры на YouTube заблокирован ролик о якобы выплате россиянам до 300 тысяч рублей в виде компенсации НДС. Ссылка под видео вела на мошеннический сайт, где требовалось указать данные банковской карты.
Кроме того, Малькевич обратил внимание на растущее количество фейков, которые появляются в Сети. Общественный деятель объяснил методику их появления.
«Вот вам новое слово: непонятная женщина — якобы бывшая сотрудница «такой-то больницы, с персоналом которой до сих пор общаюсь», без доказательств, но пламенно пытается что-то внушить. Естественно, на тему «как все плохо», «власти скрывают» и «мы все умрем», — резюмировал глава ФЗНЦ.