Малькевич рассказал о первых результатах борьбы с фейками о коронавирусе в РФ

Москва, 26 апреля. Около 70% российских сайтов о коронавирусе потенциально созданы мошенниками. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич, ссылаясь на данные «Лаборатории Касперского».

В частности, злоумышленники пытаются нажиться на повышенной потребности в масках и прочих средствах защиты. Нечистоплотные на руку дельцы регистрируют интернет-магазины, а получив предоплату, сразу исчезают.

«Также появляются сайты фейковых организаций, обещающих финансовую поддержку уязвимым категориям населения. Схема развода классическая: чтобы получить деньги, нужно предварительно оплатить небольшую комиссию», — отметил Малькевич.

Есть и попытки продать в Сети фальшивые «безлимитные пропуска для выхода на улицу», а также справки о необходимости непрерывной работы.

Однако российские власти уже реагируют на возникшие угрозы. Так, по требованию генпрокуратуры на YouTube заблокирован ролик о якобы выплате россиянам до 300 тысяч рублей в виде компенсации НДС. Ссылка под видео вела на мошеннический сайт, где требовалось указать данные банковской карты.

Кроме того, Малькевич обратил внимание на растущее количество фейков, которые появляются в Сети. Общественный деятель объяснил методику их появления.