Дальневосточные котята и несколько лисят появились в зоопарке Приморья. ФАН-ТВ

В поселке Шкотово Приморского края сафари-парк пополнился котятами от двух дальневосточных лесных кошек и лисятами от хищной Патрикеевны по имени Глаша.

Глаша не стала отставать от двух своих дальневосточных подруг и в начале апреля тоже принесла потомство. Пушистые матери кормят своих новорожденных малышей, укрывают их и вылизывают.

Лисята, которые родились в начале апреля, в отличие от котят, уже немного окрепли и могут отползать от своей матери на другой конец клетки. По словам сотрудников зоопарка, котята родились сразу у двух кошек в одной клетке. Новоиспеченные матери не подпускают человека близко к своим детенышам, и до сих пор неизвестно, как кошки будут разбираться, где чей котенок.