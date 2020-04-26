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ФАН-ТВ

Дальневосточные котята и несколько лисят появились в зоопарке Приморья. ФАН-ТВ

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В поселке Шкотово Приморского края сафари-парк пополнился котятами от двух дальневосточных лесных кошек и лисятами от хищной Патрикеевны по имени Глаша.

Глаша не стала отставать от двух своих дальневосточных подруг и в начале апреля тоже принесла потомство. Пушистые матери кормят своих новорожденных малышей, укрывают их и вылизывают.

Лисята, которые родились в начале апреля, в отличие от котят, уже немного окрепли и могут отползать от своей матери на другой конец клетки. По словам сотрудников зоопарка, котята родились сразу у двух кошек в одной клетке. Новоиспеченные матери не подпускают человека близко к своим детенышам, и до сих пор неизвестно, как кошки будут разбираться, где чей котенок.

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