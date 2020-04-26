Участник шоу «Голос» намекнул на свой роман с Успенской

Москва, 26 апреля. Молодой певец, участник 7-го сезона шоу «Голос» Леван Кбилашвили намекнул на близкую связь с королевой шансона 66-летней Любовью Успенской.

По словам 28-летнего мужчины, разница в возрасте совсем не мешает им легко и непринужденно общаться, проводить много времени вместе. Сама Успенская тоже не скрывает, что ей очень приятен Кбилашвили.

«Леван – потрясающий мальчик. Я поняла, что он – золотая рыбка, и я его не выпущу», – цитируют ее «Дни.ру».

Масла в огонь потом подлил и Кбилашвили, очень загадочно заявив, что артисты часто влюбляются в творческую составляющую человека.

«А как именно в этом случае интерпретировать слово «роман» – дело каждого», – добавил он в беседе со «СтарХит».

Начинающий певец подчеркнул, что считает Успенскую очень притягательной, женщиной с большой буквы, эффектной, с неиссякаемой энергией.

Выяснилось также, что они действительно очень близко общаются, и Успенская даже доверила ему свои переживания из-за конфликта с дочерью Татьяной Плаксиной. Но никаких комментариев Леван на этот счет давать не стал, проявив себя как настоящий джентльмен.

К сожалению, Плаксина ведет себя совсем не так чутко, как Кбилашвили. Так, молодая женщина обвиняла свою мать в избиениях, а после сбежала в США, где сейчас продолжает вести крайне странный образ жизни. Ее соседи подозревают, что Татьяна употребляет наркотики.