В Кирове неизвестные выбросили сотню ртутных ламп в черте города

Свалку высокоопасных отходов обнаружили у своих садоводств жители Кирова. Неизвестные выбросили около 100 ртутьсодержащих ламп в черте города, не потрудившись сдать их в один из 50 пунктов сбора, открытых в Кировской области. Несанкционированная свалка расположилась в лесу вблизи дороги Южный обход, в нескольких метрах от обочины. Усугубляет опасность то, что рядом с ней расположен ров, заполненный водой, а кроме того, целый микрорайон Радужный и садоводческие товарищества.

Местные жители, напуганные опасной находкой, обратились к активистам регионального отделения Общероссийского народного фронта в Кировской области. Общественники провели рейд и убедились, что несколько связок с десятками ртутных ламп действительно свалены в лесополосе. Они незамедлительно отправили обращение региональному оператору с просьбой утилизировать отходы. Член регионального штаба ОНФ Константин Шарапов рассказал Федеральному агентству новостей об опасности, которую представляют эти лампы.

«Ртутьсодержащие лампы относятся к отходам высокой степени опасности. Каждая из них содержит до 5 мг ртути. Если лампа разобьется, то она отравит 6 кубометров воздуха вокруг. Также ртуть вместе с осадками может попасть в грунтовые воды и после этого в реки. Это опасно и для людей, и для окружающей среды в целом».

Несмотря на то, что по всей стране, в том числе и в Кировской области, существуют пункты сбора опасных отходов, такие свалки появляются регулярно. В данный момент неизвестно, кто оставил ртутные лампы вблизи домов кировчан и подверг их опасности, но региональный оператор обещал утилизировать их в ближайшее время.