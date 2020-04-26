Названы продукты, которые снижают иммунитет во время пандемии

Москва, 26 апреля. Эксперты считают, что некоторые продукты, употребляемые в период карантина, могут оказать негативное влияние не только на фигуру, но и на иммунитет человека. В черный список попали четыре продукта, от которых лучше отказаться.

Так, по мнению специалистов, кофе является одним тех продуктов, которые снижают защиту организма во время пандемии и делают человека менее устойчивым к вирусам. Отмечается, что чрезмерное употребление кофе может нарушить работу вилочковой железы, которая призвана защищать организм от различных инфекций.

Также в список попали каши быстрого приготовления и сухие завтраки мюсли. От них следует отказаться, потому что в них практически отсутствуют полезные вещества, а количество углеводов просто зашкаливает. Это приводит к тому, что после расщепления они откладываются в виде подкожного жира, передают «Народные новости».

Кроме того, предпочитают коротать время в самоизоляции за бутылочкой алкогольного напитка. Специалисты говорят, что злоупотребление горячительными напитками приводит к нарушениям в работе печени. А этот орган также выполняет в организме защитную функцию.

И последний продукт, которого следует избегать во время самоизоляции, — это сахар. Он содержится в газированных напитках и сладостях, а значит нужно снизить их потребление. Сахар замедляет работу иммунной системы и ухудшает пищеварение.