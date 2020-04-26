Аналитик Юшков объяснил смену курса трубоукладчика «Академик Черский»

Москва, 26 апреля. Причиной смены портов назначения судна-трубоукладчика «Академик Черский» являются соображения безопасности. Об этом сказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Судно «Академик Черский», находящееся в пути уже 76 дней, постоянно меняет курс. Сейчас его пунктом назначения, согласно данным портала по отслеживанию судов Marine Traffic и Vesselfinder, является «Находка». Игорь Юшков в эфире НСН рассказал, что потенциальный трубоукладчик «Северного потока — 2» «Академик Черский» меняет порт назначения из соображений экономической безопасности.

По словам Юшкова, «Академик Черский» не указывает, что он идет в Балтийское море к месту достройки «Северного потока — 2» для того, «чтобы не было формальных оснований у американских регуляторов заранее подвести судно под санкции». В этом случае ему сложно будет проходить через проливы, добавил эксперт.

«Судно идет через Ла-Манш, и указать Находку вполне логично. Это укладывается в то, что «Академик Черский» делает последнее время. Судно всегда двигалось в направлении Балтийского моря. Оно идет на север, ему надо пройти до Швеции, свернуть через проливы в Балтийское море», — рассказал Игорь Юшков.

Он также добавил, что в настоящее время ситуация никоим образом не поменялась. Эксперт сказал, что «Академик Черский» не идет в «Находку». План «Газпрома» достроить «Северный поток — 2» с помощью этого судна также не поменялся. Юшков объяснил, что период строительства российского газопровода должен быть коротким, и напомнил, что перед этим нужно модернизировать некоторые технические возможности судна.

«Вопрос, где прошла или будет проведена модернизация — в «Находке» или другом порту? Логично было бы это сделать в «Находке», потому что когда судно войдет в Балтийское море, у американских регуляторов будет больше оснований, чтобы подвести «Академика Черского» под новые санкции», — объяснил аналитик.

Напомним, проект российского газопровода «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода через Балтийское море и территориальные воды нескольких стран, в том числе России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Длина магистрали составляет 1224 км, а мощность — 55 млрд кубометров в год.