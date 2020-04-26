Выздоровевший от коронавируса Лещенко раскрыл свои планы на будущее

Москва, 26 апреля. Выздоровевший от коронавируса народный артист Лев Лещенко рассказал о своих планах на будущее. Побывав в больнице в Коммунарке, певец своими глазами смог увидеть, как врачи каждый день борются за жизнь пациентов. Теперь, набравшись сил, он хочет поддержать их.

Сделать это Лещенко хочет с помощью песни. Так артист намерен поблагодарить медиков, которые выходили, в том числе и его. В этой композиции один из самых известных баритонов России хочет призвать всех людей ценить работу врачей, которые трудятся для всеобщей безопасности, пишет KP.RU.

Напомним, в больницу в Коммунарке Лещенко попал после зарубежных гастролей. Долгое время он находился на карантине, но потом вместе с супругой все-таки обратился за медицинской помощью. Оказалось, что артист заразился коронавирусом. У него диагностировали обширную пневмонию, какое-то время певец даже провел в реанимации.

Сейчас в крайне тяжелом состоянии в больнице находится Надежда Бабкина. Ее вводили в медикаментозную кому и подключали к аппарату ИВЛ. Тест на коронавирус у нее был отрицательным, но артистка чувствует себя очень плохо. Недавно она снова стала дышать самостоятельно, но пока речи о выписке не идет.