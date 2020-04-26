Дандыкин высмеял военные учения Украины в Азовском море, назвав их «походом запорожцев»

Боевая выучка печально известного сомалийского пиратского флота несравненно выше, чем продемонстрировали в ходе учений кадровые офицеры военно-морских сил Украины. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил капитан первого ранга Василий Дандыкин.

Таким образом он прокомментировал видео, на котором под торжественную музыку запечатлен учебный поход ВМС Украины на поисково-спасательном судне «Донбасс» (маневры проходили в Азовском море). Обставленная с большой помпой суета украинских моряков на разваливающемся судне, по всей видимости, должна была показать врагам Киева, что с ним шутки плохи.

«Единственное, что у украинцев нормально получается, — это заявления, — считает капитан. — Они любят похвастаться, что у них «длинные руки», длинные ноги, а также другие части тела. Однако, глядя на их бессильные потуги как в Черном, так и в Азовском морях, мы видим, чего в реальности стоят эти слова. Вероятно, демонстрация данного учения имеет целью показать, что свой флот Украина все-таки имеет».

Тот факт, что данные «маневры» проходили в акватории именно Азовского моря, по мнению военного эксперта, свидетельствует только об одном: Киев готовится к силовому варианту с ДНР и ЛНР, против которых, видимо, и будет брошено судно «Донбасс».

«Таким образом, становится очевидным факт, что Украина вновь хочет уйти от соблюдения минских договоренностей, — убежден Дандыкин. — И даже ОБСЕ уже доказывает, что большинство нарушений режима прекращения огня идет именно с украинской стороны, а тут еще этот «поход запорожцев». Только если те на своих лодках ходили к Стамбулу, то эти прошлись по родной «луже», как все моряки называют Азовское море».

По словам собеседника ФАН, никакого отношения к реальной боевой подготовке продемонстрированное «действо» не имеет. Капитан заявил, что все военно-морские силы Украины на Азове состоят лишь из катеров «Гюрза», «показавших» себя при провокации в районе Крымского моста в 2018 году.