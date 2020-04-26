Мишустин утвердил правила предоставления субсидий туроператорам из-за коронавируса

Москва, 26 апреля. Правительство России утвердило правила предоставления субсидий туроператорам на возмещение убытков, возникших из-за эпидемии коронавируса. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, документ опубликован на сайте кабмина.

В соответствии с постановлением, субсидии будут предоставляться организациям, внесенным в единый федеральный реестр туроператоров.

«Настоящие правила устанавливают цели, условия и порядок предоставления в 2020 году субсидий из федерального бюджета туроператорам на возмещение затрат, понесенных при выполнении мероприятий, связанных с ограничениями, вызванными распространением новой коронавирусной инфекции», — отмечается в тексте документа.

Полученные субсидии туроператоры направят на возмещение средств туристам, которые не смогли воспользоваться услугами из-за введенных ограничений в связи с распространением пневмонии нового типа.

Другим результатом предоставления субсидий является возврат в Россию туристов, которые оказались в странах с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.

Ранее Ростуризм выступил с предложением упростить после пандемии COVID-19 визовый режим для граждан иностранных государств. Инициатива предполагает введение многократных виз на пять лет и сокращение сроков оформления въездных документов, передает Федеральное агентство новостей.