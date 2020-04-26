Доктор Комаровский назвал смертельно опасные места во время пандемии коронавируса

Москва, 26 апреля. Известный детский врач, телеведущий, автор книг о здоровье Евгений Комаровский заявил, что палата интенсивной терапии может считаться смертельно опасным местом во время пандемии коронавирусной инфекции. Новый пост специалист разместил в своем профиле в Instagram.

По словам врача, вероятность заражения и тяжесть заболевания зависят от количества вирусов, которые попали в организм человека. Комаровский добавил, что в зоне риска находятся люди, которые сидят рядом в небольших плохо проветриваемых помещениях. Также, как заметил телеведущий, «полет» инфекции увеличивается в том случае, если выдыхаемый больным человеком воздух смешивается с газами или аэрозолями.

Евгений Комаровский подчеркнул, что больничные палаты возглавляют список мест, где «максимальна вероятность получить высокую инфицирующую дозу, потенциально способную убить».

«Если в ней сухой воздух, нет очень интенсивного проветривания и небольшая площадь, — это вообще идеальный способ повстречаться сразу с десятью инфицирующими дозами. Что, собственно, и подтверждается массовой заболеваемостью и гибелью медицинских работников», — поделился врач.

Церкви, казармы, тюрьмы и метро также входят в список наименее безопасных мест в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

Доктор Комаровский регулярно отвечает на вопросы касательно коронавируса на своем YouTube-канале. Так, ранее в одном из своих видео он объяснил, где лучше укрыться на полгода-год, чтобы спастись от инфекции. По его словам, самым идеальным местом является деревня. Комаровский пояснил, что именно там до минимума сведено общение с людьми.

Напомним, власти Китая сообщили о вспышке неизвестной пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, в городе Ухань в конце декабря 2019 года. Российские власти принимают все необходимые меры для предотвращения распространения вируса. В России в рамках борьбы с распространением инфекции введен ряд ограничительных мер. В частности, в регионах продолжает с конца марта действовать режим самоизоляции, закрыты развлекательные центры, кинотеатры, бары и рестораны, школьники и студенты продолжают обучение дистанционно, а многие работодатели перевели своих сотрудников на удаленный режим работы. Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе выступит с очередным обращением к гражданам в связи с пандемией коронавируса.