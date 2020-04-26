Федосеева-Шукшина рассказала, как адвокат Алибасова оставил ее без квартиры

Москва, 26 апреля. Народная артистка Лидия Федосеева-Шукшина написала открытое письмо своему новому мужу, Бари Алибасову, с просьбой объяснить, как получилось так, что ее квартира в Новой Москве оказалась переписана на помощника продюсера Сергея Моцаря.

Она напомнила, что адвокат Сергей Жорин, который представляет интересы Алибасова, в эфире ток-шоу на федеральном канале заявил, что артистка якобы сама обратилась к нему с просьбой удостоверить договор дарения этой квартиры в пользу создателя группы «На-На».

Но Федосеева-Шукшина подчеркивает, что слова Жорина абсолютно не соответствуют действительности, более того, они обидели и глубоко оскорбили ее. Чтобы избежать дальнейшего распространения недостоверной информации, артистка решила рассказать публично, как все было на самом деле. Открытое письмо опубликовало издание «7 Дней».

А началось все с того, что Алибасова возмутило то, что внучка Федосеевой-Шукшиной продала в Петербурге другую квартиру, которая принадлежала актрисе. После этого он заявил, что хочет защитить жену от дальнейших возможных посягательств на ее имущество кем бы то ни было. Затем под предлогом консультации Алибасов отвез Федосееву-Шукшину к адвокату Жорину. Это произошло в конце лета или в начале осени минувшего года, пожилая женщина недавно вышла из больницы, она еще не очень хорошо себя чувствовала, «подводило зрение». И именно когда она находилась в таком состоянии, Жорин дал ей на подпись некие бумаги.

«Я спросила у Бари, что за документы. Муж улыбнулся и сказал: «Подписывай, Лида, подписывай, раз уж мы приехали», — поделилась Федосеева-Шукшина.

Сама она подумала, что это договор на какие-нибудь книги или интервью, в юридических тонкостях не разбиралась. При этом пожилая женщина признала, что действовала неосмотрительно, но только потому, что не ожидала подвоха от близкого человека.

«Мне и в голову не могло прийти, что оказывается, это был договор дарения на мою последнюю жилплощадь, в Новой Москве, в пользу Бари», — посетовала она.

Сам Алибасов, по ее словам, только смеется и говорит, что ей не о чем беспокоиться, это все формальность, и квартира скоро вернется в ее собственность.

«И снова никаких объяснений. А мне страшно. Думаю, нет смысла объяснять, почему», — пожаловалась она.

При этом Федосеева-Шукшина предположила, что Алибасов сам «попал в ловушку, стал жертвой обмана, каких-нибудь манипуляций, людей, которым не нужно было верить, но гордость не позволяет ему в этом публично признаться». В связи с этим она попросила своего нового мужа закрыть этот вопрос, который она считает недоразумением, а не заранее спланированной акцией по отъему имущества.