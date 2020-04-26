Концертный директор Бабкиной рассказал о состоянии вышедшей из комы артистки

Москва, 26 апреля. Медики продолжают лечение госпитализированной с пневмонией певицы Надежды Бабкиной. О самочувствии артистки рассказал ее концертный директор Сергей Горох.

По его словам, состояние артистки, вышедшей из комы, значительно улучшилось за последнее время.

«Настроение хорошее, позитивное. Она передала всем большой привет», — отметил он.

Представитель исполнительницы народных песен вспомнил, что Бабкина сама звонила ему несколько дней назад и интересовалась положением дел в театре фольклора «Русская песня». Горох сообщил певице, что все артисты находятся на самоизоляции, а праздничные мероприятия перенесены.

Напомним, Надежда Бабкина была доставлена в частную клинику 7 апреля с симптомами коронавируса. Позже диагноз не подтвердился, медики обнаружили у знаменитости двустороннюю пневмонию.

Ранее лечащий врач Бабкиной Надежда Гвоздецкая оценила шансы на восстановление голоса певицы. Она подчеркнула, что сейчас исполнительнице для восстановления необходим покой. Медик подчеркнула, что сейчас наблюдается неприятная тенденция, когда у переболевших респираторными инфекциями «пропадают голоса», однако говорить о состоянии вокальных данных артистки можно будет только после полного выздоровления, передает Федеральное агентство новостей.