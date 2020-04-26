Все священники Киево-Печерской лавры заболели коронавирусом

Киев, 26 апреля. Все священники Киево-Печерской лавры заразились коронавирусом. Об этом сообщил глава информационно-просветительского управления УПЦ МП митрополит Климент.

По его данным, среди заразившихся есть монахи, преподаватели и студенты Киевской духовной академии, которая расположена на территории лавры. Общее число заболевших, как уточнил митрополит Климент, составляет около 150–200 человек.

В настоящее время, как уточнил митрополит в комментарии РБК, большинство из инфицированных чувствуют себя лучше и медленно идут на поправку. Однако жизни трех человек спасти не удалось.

Напомним, карантин в Киево-Печерской лавре был введен 5 апреля ввели карантин. Через неделю настоятель монастыря митрополит Павел был доставлен в больницу. По словам Климента, сейчас настоятель уже выписан.

Общее число случаев заражения коронавирусом на Украине, по последним данным, составляет 8617. 209 пациентов скончались.