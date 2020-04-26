Диана Гурцкая умилила поклонников архивной фотографией без очков

Москва, 26 апреля. Российская исполнительница Диана Гурцкая приятно удивила поклонников фотографией без черных очков, которые являются уже неотъемлемой частью образа певицы.
Новый пост появился в официальном профиле в Instagram Гурцкой. Певица недавно опубликовала фотографии из семейного архива. На снимке она запечатлена с неприкрытыми очками глазами в окружении родителей и близких родственников. Под фото Гурцкая рассказала, что в восемь лет ей пришлось покинуть дом и уехать учиться в интернат для незрячих детей.
«Каждый раз, когда я возвращалась с каникул, я очень горевала. Телефона дома не было и редко получалось просто услышать родной мамин голос. Под кроватью в спальне интерната у меня лежал чемодан. <...> И когда становилось совсем невмоготу, то я открывала его, чтобы почувствовать запах дома», — рассказала певица.
По ее словам, учеба в интернате позволила ей «ценить счастье встреч». Диана Гурцкая призвала ценить близких и родных.
«Друзья, дорожите возможностью общаться с родными! Подойдите сейчас, обнимите маму, папу, сестер и братьев! Это самое ценное в жизни!» — добавила Гурцкая.
Поклонники российской исполнительницы были приятно удивлены семейной фотографии. Некоторые фанаты признались, что новый пост тронул их до глубины души.
«Как трогательно. Прям почувствовала то, что чувствовали вы, открывая тот чемодан. Взяло за душу. Вы большая умничка», — умилилась natasha_satouf.
«В свое время я не смогла отправить сына в интернат для слепых. Жалею ли я, да ! Это школа многому учит, закаляет», — поделился пользователь под ником aubhabibov.