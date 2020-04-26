Нарколог Казанцев объяснил, как выйти из самоизоляционного запоя

Москва, 26 апреля. Эксперты дали несколько советов тем, у кого могла появиться алкогольная зависимость во время самоизоляции. Так, избавиться от симптомов похмелья поможет большое количество обычной воды. Об этом рассказал психиатр-нарколог Алексей Казанцев.

Казанцев сообщил, что есть целый ряд способов облегчить состояние человека, для которого самоизоляция переросла в запой.

«Вода должна быть минеральная и желательно негазированная. Как говорят сами наши пациенты, похмеляться не надо, это пьянка «на второй бок». От пациентов, что к нам поступают, мы узнали про новую напасть и это — самоизоляция», — рассказал врач.

Так, для улучшения самочувствия можно принимать витамины. Отмечается, что за ними не обязательно идти в аптеку, можно поискать их в составе тех продуктов, которые имеются у вас дома. Для этих целей прекрасно подойдут яблоки, виноград, брокколи, морковь и свекла, в которых содержатся витамины группы B, передает «Инфореактор».

«Поможет аскорбинка, витамины группы B. Они есть в пище и в аптеке. Если нет проблем с желудком, это может быть «Лимонтар», ведь янтарная кислота повышает активность ЦНС», — добавил Казанцев.

Кроме того, помогут умеренные физические нагрузки и зарядка. В состоянии похмелья перегружать сердце не рекомендуется.

«Также калий и магний могут помочь поправить состояние. Препараты такие обязательно употреблять с кальцием. Алкоголь влияет на нарушение водно-электролитного баланса. Его за счет капельниц восстанавливают в больницах и нарколечебницах», — подытожил нарколог.

Врач призвал отказаться от употребления алкоголя во время самоизоляции. Его чрезмерное потребление становится причиной проблем со здоровьем, а также портит взаимоотношения с близкими.

Ранее российский токсиколог Алексей Водовозов объяснил, чем отличается похмелье у здорового человека и алкоголика, передает Deita.ru.