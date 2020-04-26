Топалов вступился за свою жену в связи с травлей из-за скандального интервью

Москва, 26 апреля. Певец Влад Топалов поддержал свою жену Регину Тодоренко на фоне скандала, вызванного ее высказываниями о домашнем насилии. Своей супруге и неприятной ситуации, в которую она попала, артист посвятил последний пост в Instagram.

Исполнитель написал довольно эмоциональный текст, в котором заступился за свою жену, пообещав быть всегда на ее стороне.

«Всегда поддержу и буду драться и защищать вас до последней капли пота. <…> Я никому не позволю оскорблять и унижать свою семью. Я всегда буду на вашей стороне! Не важно, правы вы или нет… мы можем ошибаться, но я всегда буду за вас горой!» — заявил Топалов.

Он также обратился к «диванным критикам», отметив, что готов взять удар на себя. По словам артиста, его супруга плачет уже целые сутки из-за неосторожных слов.

Множество подписчиков выразили восхищение подобной реакцией Топалова, написав, что он поступил как настоящий мужчина.

«Влад, ты красавчик! Мужик! Региночке с тобой повезло! Любви и здоровья, Вашей семье!» — высказался один из поклонников.

Напомним, ранее Тодоренко дала скандальное интервью, в котором обвинила женщин в том, что они сами провоцируют домашнее насилие. Высказывание телеведущей стали причиной ее травли в Сети.