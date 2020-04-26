Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий воскресенья, 26 апреля.

Во время операции по установке стента в сердце северокорейского лидера Ким Чен Ына оперировавший его врач сильно нервничал. Японские СМИ сообщили, что у оперировавшего Ким Чен Ына хирурга тряслись руки.

Четыре медсестры, которые погибли якобы от коронавируса, заразились не при исполнении своих трудовых обязанностей. Врачи объяснили обстоятельства гибели четырех медсестер в Петербурге.

Информационные атаки, направленные против сирийского президента Башара Асада, продолжаются. В ангажированных СМИ то и дело появляются фейки, главная задача которых — не донести правду, а очернить главу Сирийской Арабской Республики. Напуганные успехами Асада враги Сирии развернули кампанию по его дискредитации.

Новые заявления главы государства «с оценками наших перспектив» можно будет услышать уже 27 апреля, считает Песков. Путин на следующей неделе может выступить с новым заявлением по коронавирусу.

Власти Чехии, решившись на демонтаж памятника советскому маршалу Коневу, забыли о собственной ахиллесовой пяте. После демонтажа памятника Коневу Праге напомнили о ее ахиллесовой пяте.

Чтобы избавиться от похмелья, необходимо пить больше жидкостей и не перегружать организм, советует токсиколог. Врач-токсиколог Водовозов рассказал, как вести себя при похмелье.

Режим самоизоляции, применяемый для инфицированных коронавирусом, можно нарушать лишь в крайних случаях, сообщили в МЧС. МЧС назвало ситуации, в которых можно нарушить режим строгой самоизоляции.

Автор китайского портала Sina перечислила четыре блюда, к которым большинство людей не притронется и за миллион. Китайская журналистка назвала самые отвратительные блюда.

Российский актер Иван Охлобыстин поделился в Instagram архивными фото своей супруги Оксаны Арбузовой. Архивные фото жены Охлобыстина произвели фурор в Сети.

Известный итальянский журналист Джульетто Кьеза скончался в воскресенье в возрасте 79 лет. Выступавший за сближение с Россией журналист Джульетто Кьеза скончался в Италии.