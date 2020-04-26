Владимир Путин выступит с новым обращением к нации. События дня. ФАН-ТВ

Владимир Путин выступит с заявлением на следующей неделе Уик-энд завершается важным анонсом — на следующей неделе Владимир Путин выступит с новыми заявлениями. Обращение президента России сегодня анонсировал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Тему предугадать несложно — речь снова пойдет о развитии ситуации в стране на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19. ЦИТАТА «Я думаю, что на этой неделе мы услышим новые заявления главы государства соценками наших перспектив», — заявил Дмитрий Песков. Напомним, первое обращение президента к гражданам по ситуации с эпидемией состоялось 25 марта. Тогда российский лидер объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей. Но буквально через неделю во время второго обращения особый режим был продлен до конца месяца. Сроки на исходе, при этом предложения звучат разные. Роспотребнадзор, например, призывает к продлению самоизоляции. А кабмин занимается разработкой плана по постепенному снятию ограничений хотя бы с бизнеса.

Россия до 1 июля приостановила экспорт зерновых культур Ключевые зерновые культуры, выращенные в России, не будут поставляться за пределы Евразийского экономического союза. По крайней мере, до первого июля приостановлен экспорт пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы — об этом сообщают в Министерстве сельского хозяйства. Пресс-служба ведомства уточняет, что с 1 апреля была установлена квота в 7 млн тонн. Теперь, когда весь этот объем поставлен за границу, Россия прекращает вывозить злаковые, а Федеральная таможенная служба уже остановила выпуск деклараций. В ведомстве отметили, что подобная мера позволит стабилизировать цены на зерновые. Кроме того, это решение поможет обеспечить внутренние потребности страны в зерне и продуктах его переработки.