Шаповалов объяснил, почему Турция атаковала террористов в Идлибе

Турция атаковала боевиков и сторонников «Хайят Тахрир аш-Шам», которые участвовали в «сидячем протесте» на трассе М4 в Идлибе. О внезапном изменении ситуации в Сирии — в материале Федерального агентства новостей.

Разгон палаточного лагеря

За ночь турки убрали некоторые из земляных баррикад, насыпанных боевиками на трассе, утверждает связанный с «умеренной оппозицией» журналист Мухамед Утман. Под Найрабом произошли столкновения с жителями палаточного городка, развернутого протестующими.

Турецкая жандармерия применила слезоточивый газ, началась перестрелка, в ходе которой турки применили боевые патроны. Согласно различным источникам, один или два человека были убиты, не менее шести получили ранения. На видеозаписях с места событий очевидны страх и замешательство протестующих.

شاهد لحظة اقتحام الجيش التركي على المعتصمين على الطريق الدولي M4، مما أدى لمقتل شخصين وإصابة أكثر من ٦ أشخاص جراء إطلاق الجيش التركي الرصاص الحي عليهم.



محمد عثمان - الرسمية https://t.co/AeRgXsKy51 pic.twitter.com/Mud89OcXQn — الإعلامي محمد عثمان (@Mo7_Othman) April 26, 2020

Вскоре к Найрабу прибыли боевики «Хайят Тахрир аш-Шам», которые вступили в противостояние с турецкими военными. Все мирные жители покинули район боев, источники сообщают о применении турками минометов, продолжаются перестрелки. Дополнительные силы стянуты в район Найраба с обеих сторон.

На видеозаписи, опубликованной оппозиционным каналом, турецкие бронемашины остановились перед земляной насыпью на М4.

Эскалация в Идлибе продолжается: агентство Step News сообщило, что турецкая авиация нанесла удар по боевикам ХТШ в районе населенного пункта Сан, в паре километров к югу от М4. В результате удара по «рибату» — блокпосту — были уничтожены двое боевиков, еще несколько получили ранения. По данным некоторых источников, воздушный удар был нанесен в ответ на минометный обстрел турецкого наблюдательного пункта.

Возможно, это начало полномасштабной операции турецкой армии против террористов «Хайят Тахрир аш-Шам».

Ключевой пункт соглашения

Напомним, «сидячие протесты» на трассе М4 были организованы уже вскоре после подписания 5 марта московских договоренностей по Идлибу. Террористы угрожали убийством российским военным и журналистам в Идлибе, и блокировали выполнение ключевого пункта соглашений — о совместном патрулировании М4 российскими и турецкими силами.

Под видом «народного сопротивления» трассу перекрыли земляными насыпями, был взорван один из мостов на М4. Из-за этого совместное патрулирование проходило по сильно сокращенному маршруту: от Ат-Тронбе до Найраба.

Между тем Турция продолжала развивать сеть наблюдательных пунктов в окрестностях М4 и в остальном Идлибе — сейчас их более 50. Американский Institute for Study of War оценил общую численность турецких сил в Идлибе примерно в 20 тысяч военнослужащих. Несмотря на закрытые из-за COVID-19 границы, в Сирию продолжают входить из Турции военные конвои, один из них прибыл сегодня.

Провокации террористов

Радикальные группировки в Идлибе отвергли московские договоренности. Террористы «Хайят Тахрир аш-Шам» стремились использовать ситуацию в своих целях, рассчитывая, что Турция продолжит щедро снабжать их вооружением и боевой техникой, как во время наступления САА в начале года.

ХТШ откровенно стремилась к срыву соглашений, провоцируя Сирийскую Арабскую Армию обстрелами и не допуская российские патрули на М4. Ситуация грозила новым наступлением САА, что противоречит основным интересам Турции, которая стремится оставить как можно большую часть Идлиба под контролем «умеренной оппозиции» и не допустить новой волны сирийских беженцев на свою территорию. Более того, радикалы «Хуррас ад-Дин» посмели убить турецких солдат, что вызвало в Турции шквал недовольства.

Анкара медлила, не желая, чтобы Идлиб вернулся под контроль Дамаска, и не начиная операции против «Хайят Тахрир аш-Шам» (которая внесена в Турции в список запрещенных террористических организаций). Возможно, сегодня ситуация начала меняться.

Импульс, который нужен был Эрдогану

Политолог, замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов напомнил, что Турция еще в рамках сочинских соглашений взялась провести размежевание радикальных террористов и боевиков «умеренной оппозиции» в Идлибской зоне деэскалации.

«Турция, конечно же, не стремилась выполнять существующие договоренности в полной мере, стараясь извлечь для себя максимальную пользу из этой ситуации, стремилась укрепить свои позиции и не вступать в конфликт с боевиками. Однако соглашения существуют, и буквально на днях (21 апреля. — Прим. ФАН) Владимир Путин провел обстоятельные телефонные переговоры с Эрдоганом, на которых обсуждалась ситуация в Идлибе», — напомнил Шаповалов в беседе с Федеральным агентством новостей.

По мнению политолога, именно этим объясняется столь резкое изменение обстановки в Идлибе.