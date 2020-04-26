Капитан Омельченко назвал загадкой смену курса «Академика Черского»

Москва, 26 апреля. Трубоукладчик «Академик Черский», который должен был достроить «Северный поток — 2» в очередной раз сменил курс и двинулся в сторону российского порта Находка. Капитан дальнего плавания Михаил Омельченко прокомментировал странный выбор маршрута судна, который многим кажется необъяснимой загадкой.

«Это секрет для всех, почему он пошел вокруг Африки. Он вполне мог пройти по Суэцкому каналу», — признал Омельченко в комментарии НСН.

По мнению капитана, «Черский» мог снова изменить курс из-за своих габаритов. При этом он подчеркнул, что заблудиться корабль тоже не мог: «С системами GPS и ГЛОНАСС это просто нереально». Капитан обратил внимание на предположение, что экипаж таким образом пытается скрыть свой истинный маршрут, но, по мнению Омельченко, это просто бессмысленно.

«Сейчас ничего не скроешь. Есть дальняя навигация и АИС — автоматическая идентификация судна, которая идет по радио. Так что никак не скроешь, тем более что по АИСу работает много сайтов», — пояснил он.

В частности, это MarineTraffic. На этом ресурсе можно отследить движение корабля по его ИМО-номеру (это уникальный идентификатор судна). Он, в отличие от названия, у судна не меняется никогда.