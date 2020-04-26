Репетировавших парады Победы военнослужащих ЗВО вернули в части на карантин

Москва, 26 апреля. Задействованные в тренировках парадов Победы военнослужащие Западного военного округа вернулись в пункты постоянной дислокации. Об этом сообщил командующий войсками ЗВО генерал-полковник Александр Журавлев, его слова передает пресс-служба военного округа.

По его словам, военные помещены на карантин по месту службы. В общей сложности, в тренировках принимали участие более 64 тысяч военнослужащих, а также 1,3 тысячи единиц боевой техники. Они проходили в 181 населенном пункте 26 регионов дислокации войск ЗВО.

«Все военнослужащие, привлекаемые к проведению тренировок военных парадов, завершили возвращение в части и помещены на карантин», — сообщил Журавлев.

Он также добавил, что «военная, специальная и историческая техника поставлены на временное хранение в местах подготовки к парадам». Военных к местам постоянной дислокации доставили поездами и автобусами, которые прошли предварительную дезинфекцию, в сопровождении военной автомобильной инспекции.

Напомним, президент России Владимир Путин объявил о переносе подготовки к проведению военного парада на Красной площади с 9 мая на более отдаленный срок из-за пандемии коронавирусной инфекции. Обозреватель Федерального агентства новостей Андрей Союстов подробно объяснил, почему решение главы российского государства совершенно оправданно.