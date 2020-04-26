Баранец объяснил уникальность высадки российских десантников в Арктике с высоты 10 км

Россия демонстрирует всему миру, что готова защищать свои даже самые отдаленные рубежи — в любых условиях и любой ценой. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

Так он прокомментировал новость о том, как военные ВДВ первыми в мировой истории десантировались с высоты 10 км в арктических условиях. Бойцы приземлились в районе архипелага Земля Франца-Иосифа. Таким образом были апробированы парашютные системы специального назначения нового поколения, а также навигационное и кислородное оборудование, обмундирование и специальное снаряжение.

«Помимо этого, целью данного прыжка была закалка наших десантников в экстремальных погодных и климатических условиях, — отметил военный эксперт. — Там и определенная плотность воздуха, и определенные температуры, и совершенно нет ориентиров при приземлении — вокруг сплошная ледяная пустыня. Если в более южных широтах глазу есть за что зацепиться — лес, река, дома, — то в Арктике парашютисту приходится проявлять высочайший профессионализм, чтобы не сбиться с верной траектории движения».

Баранец рассказал, почему десантники были вынуждены прыгать с такой страшной высоты. По его словам, это необходимо для того, чтобы вероятный противник не смог засечь момент прыжка из пролетающего самолета и расстрелять бойцов, пока они еще находятся в воздухе.

«Но если по ним все же откроют огонь, то у них есть такие парашюты, которые позволяют маневрировать и уклоняться от пуль», — добавил собеседник ФАН.

В целом же, отметил военный эксперт, такое десантирование демонстрирует, что государство берет под контроль «русский сектор Арктики», вокруг которого в международном сообществе все еще продолжаются споры.