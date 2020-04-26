Физик Ожаровский объяснил, почему нельзя жить в зоне отчуждения Чернобыля

Москва, 26 апреля. Физик-ядерщик Андрей Ожаровский посоветовал президенту Белоруссии Александру Лукашенко, призывавшего переселяться в пострадавшие от катастрофы на Чернобыльской АЭС районы, построить себе там резиденцию. При этом физик подчеркнул, что пригодными для жизни они станут через 20–30 тысяч лет.

«Лукашенко я хотел бы посоветовать действительно переехать и жить в районах чернобыльской катастрофы, своим примером показать, что он не балабол, а нормальный брутальный лидер», — заявил ученый.

Ожаровский подчеркнул, что Лукашенко, конечно же, откажется от такой идеи. Однако если глава соседнего государства все же решится построить себе резиденцию в таком районе, то «лучшее место» там, где наибольшая концентрация цезия и стронция, передает телеканал «360».

«Основная опасность — от цезия и стронция, так что ждем еще 270 лет, после этого можно будет жить на тех территориях», — заявил физик.

Физик рассказал, что карта загрязнения после аварии на ЧАЭС пятнистая. Из-за долгоживущих нуклидов некоторые районы будут пригодны для жизни через 30 тысяч лет. Однако это не мешает людям селиться в таких местах. По мнению Ожаровского, воздействие радиации напоминает коронавирус — «кто-то переболел без симптомов, а кто-то умер».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил, что в 30-километровой зоне отчуждения сегодня нужно создавать производственные предприятия.