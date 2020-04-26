Бузова рассказала, как собиралась отомстить бросившему ее футболисту Тарасову

Москва, 26 апреля. Поп-исполнительница Ольга Бузова рассказала о болезненном разводе с игроком московского «Локомотива» Дмитрием Тарасовым. Певица поделилась подробностями расставания в эфире программы «Еще не вечер» на телеканале «Россия 1».

Артистка рассказала ведущей Елене Степаненко, которая сама недавно прекратила многолетние отношения с юмористом Евгением Петросяном, что до сих пор держит обиду на футболиста. Тарасов не только бросил поп-звезду, но и унизил ее, отобрав дом и даже подаренный автомобиль.

Бузова также вспомнила, что в тот момент Тарасов находился на пике популярности и своих спортивных показателей, сама же певица тогда зарабатывала в разы меньше супруга.

Однако спустя годы ситуация изменилась диаметрально. Сейчас в карьере Тарасова наступили непростые времена, а Бузова продолжает покорять публику новыми хитами.

«Он переживал, что закончит карьеру футболиста — правильно переживал, она уже закончилась. Но я ему тогда ответила: «Даже если ты без ног останешься, то я твою голову в банку посажу и буду носить с собой», — заявила певица на шоу о своем желании отомстить.

Сейчас в личной жизни звезды российского шоу-бизнеса все наладилось, артистка очень рада своим спутником Давидом Манукяном. По ее словам, новый избранник доказал искренность своих чувств, передает Федеральное агентство новостей.