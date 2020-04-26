Средиземноморская эскадра РФ держит под контролем ситуацию на Ближнем Востоке

Москва, 26 апреля. Корабли ВМФ охраняют морские рубежи России не только в прибрежных водах, но и в относительно далеком Средиземном море. Российская эскадра способна держать под контролем ситуацию в Средиземноморье и на Ближнем Востоке.

В советское время отечественные военные базы находились в самых разных уголках мира, а флот имел возможность перебрасывать группировки кораблей на значительное расстояние от родных берегов, передает издание «Политэксперт».

После распада СССР баланс сил в мире претерпел существенные изменения не в пользу России. Однако в пользовании РФ остался сирийский порт Тартус, в котором до сих пор базируются российские военные, ведущие активную борьбу с террористами в Сирии.

Когда в 2014 году Черноморский флот РФ был усилен, Россия получила возможность военного присутствия в Средиземноморье. Отечественная Средиземноморская эскадра состоит из современных корветов, фрегатов и подводных лодок. Ракетное оружие этих судов способно поражать цели в Средиземноморье и на Ближнем Востоке. Таким образом, Россия готова к самым негативным сценариям развития ситуации в этих регионах.

«Если это все-таки случится, российские корабли с дальнобойными ракетами на борту смогут охладить самые горячие головы», — цитируют журналисты военных экспертов.

Кроме того, значительную угрозу для потенциального противника представляет и российская авиация, дислоцированная в Сирии. Отечественные МиГ-31, вооруженные «Кинжалами», способны нанести непоправимый урон вражеским кораблям.