Астролог Василиса Володина объяснила опрометчивое высказывание Тодоренко

Москва, 26 апреля. Экс-астролог передачи «Давай поженимся» Василиса Володина прокомментировала скандал вокруг ведущей Регины Тодоренко.

По мнению эксперта, Меркурий в Близнецах и Марс в Овне могут провоцировать «опрометчивые суждения». Как раз такое суждение стоило Регине лишения звания «Женщина года» по версии журнала Glamour. И хотя блогерша потом записала видео с извинениями, многие пользователи не поверили в ее искренность. Некоторые юзеры предположили, что Тодоренко просто боится потерять контракт с Pampers и другими брендами.

Представители Pampers заявили, что категорически не поддерживают насилие и очень глубоко расстроены и разочарованы тем, как прозвучали слова Регины. Пока, как отмечает телеканал 360, ни одна из компаний, сотрудничавших с Тодоренко, не заявила публично о разрыве контракта с ней.