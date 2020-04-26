Полицейские установили организатора массовой вечеринки в Подмосковье

Москва, 26 апреля. Сотрудники правоохранительных органов инициировали проверку после ночной вечеринки, которую устроили в Ленинском городском округе Подмосковья.

Жители ЖК «Бутово парк 2» в одном из микрорайонов деревни Дрожжино по улице Новое шоссе одновременно нарушили режим самоизоляции и решили потанцевать во дворе. Звонок о нарушении режима тишины поступил полицейским. Правоохранители приехали по указанному адресу, после чего участники массового скопления разбежались.

Сейчас проводится проверка и выясняются все обстоятельства случившегося, после чего будет принято решение процессуального характера. Организаторы вечеринки установлены, сообщили в пресс-службе подмосковного управления МВД.

Отмечается, что нарушители самоизоляции записали все происходящее на видео. На кадрах слышно очень громкую музыку. В Сети пояснили, что некто под псевдонимом DJ Олег любит устраивать вечеринки во дворе. Некоторые из участников дискотеки устроили танцы прямо на детской площадке.