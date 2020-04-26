Эксперт прокомментировал теорию о заражении коронавирусом через 5G

Москва, 26 апреля. Ученые не располагают сведениями о том, что оборудование сетей 5G якобы может способствовать заражению людей коронавирусной инфекцией. Об этом заявил глава лаборатории беспроводных сетей Института проблем передачи информации РАН Евгений Хоров.

Эксперт отметил, что пока не существует убедительных доказательств того, что данные излучения могут наносить вред организму человека. Хоров посоветовал вспомнить школьный курс физики и включить логику тем, кто сомневается в безопасности использования оборудования 5G.

Специалист подчеркнул, что на сегодняшний день имеются результаты исследований влияния радиоизлучения на животных. Они свидетельствуют о том, что онкологические заболевания появлялись у мышей, однако это происходило только при длительном воздействии излучения, которое было гораздо мощнее того, что допускают нормативы оборудования для беспроводной связи.

Хоров напомнил, что сила электромагнитного излучения Wi-Fi в тысячу раз меньше мощности излучения домашней микроволновой печи. Кроме того, тепловое излучение обычной лампы накаливания примерно в сто раз меньше такого же излучения от мобильного телефона.

Напомним, что теория о заражении коронавирусом при использовании технологии 5G появилась в Великобритании в начале апреля, тогда несколько вышек сотовой связи испортили неизвестные. Некоторые увидели в этом связь с зараженными — якобы люди, которые жили рядом с этим оборудованием, заразились коронавирусом.