Террористы ПНС Ливии готовятся к штурму Тархуны

Триполи, 26 апреля. Террористы вооруженных группировок так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии продолжают предпринимать попытки захвата населенного пункта Тархуна, расположенного южнее ливийской столицы — Триполи. О намерениях боевиков ПНС взять штурмом этот город заявил один из главарей бандитских формирований триполитанского режима Файеза Сарраджа Абдель Басыт Тике в интервью каналу Libyaalahrar TV.

По его словам, боевики ПНС намереваются атаковать позиции Ливийской национальной армии (ЛНА) в Тархуне на трех различных направлениях. Он добавил, что в настоящий момент террористические формирования ждут приказа о начале штурма этого населенного пункта из оперативного штаба протурецких бандитов в Триполи.

Кроме того, Тике заявил о том, что авиация боевиков, оккупировавших Триполи, регулярно наносит авиаудары по позициям сил фельдмаршала Халифы Хафтара в Тархуне, а также по местам хранения боеприпасов ливийской армии. Стоит отметить, что этот город представляет большую важность для террористов ПНС, так как здесь находится одна из ключевых баз снабжения ЛНА.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказывало о ракетном обстреле по Тархуне со стороны боевиков марионеточного «правительства» Файеза Сарраджа, в результате которого погиб девятилетний ребенок, еще 13 мирных жителей получили ранения различной степени тяжести. Также этот город, находящийся в 65 километрах от ливийской столицы, регулярно подвергается атакам турецких БПЛА, привезенных Анкарой в Ливию контрабандным путем в обход эмбарго ООН. По словам главаря резервных сил ПНС Насера Аммара, протурецкие террористы не станут соблюдать предложенное Евросоюзом и Бенгази гуманитарное перемирие в священный для мусульман месяц Рамадан.

Напомним, турецкие власти по-прежнему оказывают военную поддержку ПНС Ливии ради собственных геополитических интересов в регионе. Помимо поставок оружия в обход запрета международной организации, Анкара перебрасывает сирийских наемников из Идлиба, завербованных для пополнения рядов незаконных вооруженных формирований, захвативших Триполи.