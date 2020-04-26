Продажу алкоголя запретят в Курганской области на майские праздники

Курган, 26 апреля. Власти Курганской области решили запретить розничную продажу алкоголя в период майских праздников. Ограничения введут с 30 апреля по 10 мая. Все ради борьбы с распространением коронавирусной инфекции, сообщили представители регионального оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

Помимо запрета на продажу спиртосодержащих напитков в нежилых помещениях в многоквартирных домах, общежитиях, включая встроенные и пристроенные помещения, торговать алкогольной продукцией также запрещено и при оказании услуг общественного питания.

Помимо алкоголя, будет временно приостановлена продажа горючих веществ и средств для разведения огня. Логика властей простая — противодействие «вирусным» шашлыкам во время эпидемии коронавируса.

Отметим, что ограничения на продажу алкоголя введены и в Свердловской области. Приобрести спиртное можно только с 10.00 до 19.00 по местному времени.

Всего в России на сегодняшний день зафиксировано 80 949 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 6767 человек выздоровели, 747 пациентов скончались.