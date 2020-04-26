Заразившийся коронавирусом епископ РПЦ Вениамин скончался в Курской области

Курск, 26 апреля. Заразившийся коронавирусной инфекцией епископ Железногорский и Льговский владыка Вениамин скончался в Курской области. Об этом сообщили в Курской духовной семинарии.

«Отошел к Господу Владыка Вениамин. Епископ Железногорский и Льговский. Выпускник Курской семинарии», — говорится в сообщении.

По имеющейся информации, врачи госпитализировали священнослужителя в отделение реанимации Курской областной клинической инфекционной больницы имени Н.А. Семашко с тяжелой формой коронавирусной инфекции. Медики диагностировали у него двустороннюю пневмонию, передает «Царьград».

Отмечается, что это уже третья жертва опасной инфекции среди представителей РПЦ на этой неделе. Ранее стало известно о смерти 48-летнего настоятеля московского Елоховского кафедрального собора Александра Агейкина и клирика того же собора — протодиакона Евгения Трофимова.

Подчеркивается, что епископ Вениамин первый архиерей Русской православной церкви, который стал жертвой коронавируса.

Всего за минувшие сутки в России официально зарегистрирован 6361 новый случай заражения коронавирусной инфекцией в 83 регионах страны. Кроме того, за прошедшие сутки заболевание унесло жизни 66 пациентов, успешно побороли опасный вирус и были выписаны из медицинских учреждений 517 человек.