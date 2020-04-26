Донбасс, 26 апреля. Армия Киева уничтожает жилой сектор в ДНР и ЛНР. В Донецке считают, что США причастны к распространению опасной вирусной инфекции. Военнослужащие ВСУ совершают преступления в отношении мирных граждан. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

За минувшие сутки 13 населенных пунктов Донецкой Народной Республики приняли на себя 18 обстрелов украинской армии. «Освобождали» киевские силовики донецкую землю с помощью артиллерийских орудий калибром 122 мм, тяжелых минометов, гранатометов и стрелкового оружия. Более 250 выстрелов Вооруженные силы Украины произвели из пушек боевых машин пехоты. Всего же по ДНР пришлось около 400 артиллерийских снарядов, мин и гранат за сутки.

В Донецке, на юге и севере республики имеются разрушения и повреждения гражданской инфраструктуры, включая медицинское учреждение в Старомихайловке (западный пригород Донецка). Уже утром в воскресенье «защитники» Украины продолжили обстрелы республики. На этот раз под огнем оказался Докучаевск, где минами повреждены сразу три жилые квартиры.

В Луганской Народной Республике традиционно спокойнее, но обстрелы не прекращаются. В районе Золотого украинские войска вели огонь по позициям республиканских сил из 82-мм минометов. Результатом стало повреждение и разрушение жилых и нежилых домов в Золотом-5. По Смелому и Желобку ударили из стрелкового оружия.

Американские научные лаборатории действуют на территории Украины

Как рассказали корреспонденту ФАН в Народной милиции ДНР, причины появления на территории Украины коронавируса можно объяснить тем, что в государстве, выбравшем в свое время президентом Петра Порошенко, действуют несколько биологических лабораторий, спонсируемых Америкой. 15 объектов расположены в Киеве, Харькове, Днепре, Николаеве, Виннице, Тернополе, Львове и Ужгороде. Источник дончан в Харькове сообщает, что в 2009 году по результатам проверок, проводимых в лабораториях, выявлены многочисленные инфекции, которые могли перерасти в пандемию. И она уже движется по миру.

Утечки штаммов вируса, похожего по симптомам на коронавирус, в 2016 году зарегистрированы в Тернополе. Тогда жертвами геморрагической пневмонии стали 400 жителей. В 2016 году военнослужащие в Харькове в количестве 20 человек погибли от гриппа, напоминавшего по симптомам коронавирус. Оборонное ведомство ДНР не исключает, что указанные факты заболеваний могли быть вызваны коронавирусом и уже тогда заканчивались смертями людей. Возможно, что COVID-19 — это инфекция, выращенная рукотворно в одной из лабораторий США на Украине.

Военнослужащие украинской армии совершают правонарушения

Представительство ООН получило жалобу от местных жителей городов Счастье, Попасная, Светлодарск, а также поселков Станица Луганская, Троицкое и Золотое Луганской области о том, что они массово отравились армейской гуманитарной помощью, сообщают в Народной милиции ЛНР.

Оказалось, что личный состав 25-й десантной, 30-й механизированной и 59-й мотопехотной бригад ВСУ раздавал местному населению продукты с истекшим сроком годности. Кроме того, недавно солдаты 25-й бригады изнасиловали несовершеннолетнюю девушку, а патруль из состава 59-й бригады ограбил пенсионера в Светлодарске.

На фоне ограничительных карантинных мер личный состав армейских подразделений, входящих в оперативно-тактическую группировку «Север», грабит магазины и издевается над гражданскими. Народ собирается перед контрольно-пропускными пунктами воинских частей с требованием к командованию принять меры против бесчинств их подчиненных. Однако командиры бригад людей не слышат. Остается надежда на то, что определенные меры будут предприняты комиссией ООН по гуманитарным вопросам.