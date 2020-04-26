Русские матрешки надели медицинские маски. ФАН-ТВ

Русская художница и мастер семеновской росписи (одна из двух основных школ росписи матрешек) решила по-своему увековечить память об эпидемии COVID-19.

Под инструментами в руках Тамары Корьевой преображаются классические русские игрушки — матрешки, символизм которых для нашей культуры невозможно переоценить. Милые куклы-неваляшки «надевают» маски, но не падают духом — именно для этого мастер и выбрал неваляшек. Это матрешки, которые, как бы низко к земле их не наклоняли, все равно поднимаются.

«Вместо румяных щечек и красивой улыбки мне пришлось изобразить ее в такой вот грустной голубенькой маске, потому что время у нас такое наступило. Ведь народные промыслы всегда живут в условиях того времени, в котором находятся. <…> Я думаю, что это символ того, что огорчаться по этому поводу не надо, и сильно горевать. <…> Вот я даже иногда подписываю ее, что это 2020 год — период пандемии, когда всем нам было очень тяжело. <…> В основном неваляшка. Потому что неваляшка — это символ того, что это Ванька-встанька. Как бы ты неваляшку не пытался положить, она все равно встает», — рассказала Татьяна.